Lecąc przez Atlantyk, kopał w okna samolotu. Awaryjne lądowanie dreamlinera

39-letni Brytyjczyk "zdenerwował się w trakcie lotu" z Londynu do Los Angeles do tego stopnia, że stał się agresywny i kopał w okna samolotu - w środę poinformowała policja z Salt Lake City. Zachowanie mężczyzny było na tyle niebezpieczne, że piloci dreamlinera zdecydowali się na awaryjne lądowanie.

Boeing 787 Dreamliner linii Virgin Atlantic wystartował z Londynu w środę, 27 lipca i zgodnie z planem kierował się do Los Angeles. Samolot nie doleciał jednak do celu, ponieważ został przekierowany i lądował awaryjnie w Salt Lake City, mieście oddalonym o ok. 2 godziny lotu od Los Angeles.