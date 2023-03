Pasażer podczas lotu miał dźgnąć stewardesę złamaną łyżką. Wcześniej majstrował przy drzwiach maszyny

Incydent na pokładzie samolotu. Miał dźgnąć stewardesę łyżką

Według relacji na oficjalnej stronie prokuratury, jeden z pracowników załogi miał wtedy przyznać, że wcześniej widział Torresa w pobliżu rzeczonych drzwi. Postanowiono więc skonfrontować to z samym mężczyzną. Ten miał odpowiedzieć pytaniem, czy na pokładzie znajdują się kamery, na podstawie których można udowodnić, że to właśnie on odbezpieczył drzwi.

Zachowanie pasażera wzbudziło podejrzenia jednej ze stewardes, która zgłosiła kapitanowi, że na pokładzie znajduje się pasażer potencjalnie mogący stwarzać zagrożenie, z uwagi na co konieczne jest możliwie najszybsze podejście do lądowania. "Wkrótce potem Torres wstał z fotela i podszedł do drzwi po prawej stronie, gdzie w przejściu stało dwóch członków załogi pokładowej" - zaznaczono w dalszej części oświadczenia. Jak przekazano, Torres miał wtedy rzucić się w stronę jednej ze stewardes i trzykrotnie dźgnąć ją w okolicę szyi i karku przy pomocy złamanej, metalowej łyżki. Został on jednak szybko obezwładniony, a następnie skrępowany przez pasażerów i członków załogi.