Świat

Panna młoda zatrzymana w bazie wojskowej. Przełom w sprawie

Ślub w Australii został unieważniony (zdjęcie ilustracyjne)
Protest przeciwko polityce migracyjnej USA w Meksyku. Spalono kukłę Donalda Trumpa
Źródło: Reuters
To były najgorsze dni w moim życiu - mówi sierżant amerykańskiej armii Matthew Blank. Jego żona została zatrzymana przez ICE krótko po ślubie, gdy pojechała z mężem do jego bazy wojskowej. We wtorek 22-latka opuściła areszt, ale służby nie zakończyły starań o jej deportację.

Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS) przekazał, że Annie Ramos została zwolniona, pozostanie jednak pod nadzorem - ma monitoring GPS. Nadal toczy się postępowanie w sprawie jej wydalenia z kraju. - Jedyne, czego zawsze pragnęłam, to godne życie w kraju, który nazywam domem od dziecka - komentuje w cytowanym przez media oświadczeniu 22-latka.

Jej 23-letni mąż w rozmowie z dziennikiem "The New York Times" przyznał, że czuje ulgę. - To były najgorsze dni w moim życiu. Nie mogę się doczekać, aż zabiorę żonę do naszego domu i zaczniemy wspólne życie - powiedział sierżant Matthew Blank. - Czuję się spełniony i jestem gotów służyć naszemu krajowi. Bo to jest też jej kraj - dodał.

Zatrzymana w bazie męża

Ramos została zatrzymana przez funkcjonariuszy ICE 2 kwietnia, kilka dni po ślubie z Blankiem - odnotował portal BBC. Nowożeńcy na początku miesiąca udali się z Houston do bazy wojskowej w Luizjanie. 22-latka, która przybyła do USA z Hondurasu, gdy miała mniej niż dwa lata, planowała przeprowadzić się tam w trakcie świąt. Zamiast tego została skuta kajdankami i przewieziona do aresztu.

Rzecznik DHS, któremu podlega ICE przekazał, że służby zatrzymały Ramos, kiedy "próbowała wejść na teren bazy wojskowej". Jak dodał, wjechała do Stanów w 2005 roku i przebywała w nich nielegalnie. Cytowana przez ABC News adwokat Jessie Schreier stwierdziła, że Ramos miała 20 miesięcy, gdy wydano wobec niej nakaz opuszczenia kraju.

Rodzina próbowała skontaktować się z urzędnikami imigracyjnymi, chcąc dowiedzieć się, czy 22-latka zostanie deportowana. W sprawie interweniował m.in. senator Mark Kelly, który powiedział mężowi zatrzymanej, że będzie naciskał na jej uwolnienie. Zatrzymanie Ramos skrytykowali również obrońcy praw człowieka, którzy argumentowali, że grozi ono osłabieniem morale żołnierzy. - Zatrzymanie 22-letniej studentki biochemii, która mieszka tu od dwóch dekad i jest żoną sierżanta sztabowego amerykańskiej armii, który przygotowuje się do wyjazdu, nie czyni nas bezpieczniejszymi - oceniła w rozmowie z BBC Gaby Pacheco, prezeska organizacji przyznającej stypendia osobom, które przybyły do USA nielegalnie.

"Chciała być żeńską wersją Trumpa". "ICE Barbie" z nowym zadaniem

Sebastian Zakrzewski, Marcin Złotkowski
Kristi Noem "zdruzgotana". Ujawniono "budzące obawy" zdjęcia jej męża

Źródło: Reuters, BBC

Maciej Wacławik
Czytaj także:
shutterstock_1709019151
Duży wzrost cen mieszkań w kilku miastach Polski
BIZNES
Prof. Ewa Lech-Marańda (Instytut Hematologii i Transfuzjologii)
"Pierwszy krok do Krajowej Sieci Hematologicznej". Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę
Piotr Wójcik
Sejm
Jutro ślubowanie. Znamy treść zaproszenia dla Nawrockiego
Mikołaj Gątkiewicz, Kuba Koprzywa
Takim pojazdem poruszała się obywatelka Czech
Pijana jechała na samych felgach i gubiła części
Wrocław
Orban i Putin na plakacie węgierskiej opozycji
Politico o nieznanym wcześniej porozumieniu Węgier i Rosji
Świat
Prezydent wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Śnieg spadł w Tatrach
Szczypnie mróz. Miejscami spadnie 15 centymetrów śniegu
METEO
Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie
WARSZAWA
imageTitle
Świątek zabraknie, ale rywalki dalekie od lekceważenia Polek
EUROSPORT
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy miliony kierowców na lodzie. "Nigdy nie drożało w tym tempie"
BIZNES
Mieszkanka Konina straciła ponad pół miliona złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Zainwestowała w kryptowaluty i straciła pół miliona
Poznań
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zawieszenie broni. Jest oświadczenie polskiego MSZ
Polska
imageTitle
Neuer broni jak z nut. Niemcy śnią o jego powrocie na mundial
EUROSPORT
Obszar lasów namorzynowych Hara w Iranie
To może być największa katastrofa ekologiczna od 1990 roku
METEO
autobus czlowiek shutterstock_739756537_1
20 minut tygodniowo wystarczy, by obniżyć ryzyko ośmiu poważnych schorzeń. Co warto robić?
Zdrowie
Szpital im. K. Jonschera w Poznaniu
Trafił w ciężkim stanie do szpitala. Nie żyje pięciomiesięczny chłopiec
Poznań
Członek irańskich sił bezpieczeństwa obserwuje ruch uliczny w Teheranie
Prezydent Iranu zabrał głos
RELACJA
kryptowaluty shutterstock_2537960569
Estoński regulator o problemach Zondacrypto
Jan Kunert
imageTitle
Mogła stracić nogę, mówi o powrocie. "Nigdy się nie pożegnałam"
EUROSPORT
rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning Chiny
Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Chiny reagują
Świat
Mężczyzna leżał na jezdni
Leżał na przejściu dla pieszych. Tłumaczył, że wyszedł się przewietrzyć
Opole
17-latek wskoczył do jeziora, uciekał przed policją
Na widok policjantów nastolatek wskoczył do jeziora. Nagranie
Szczecin
Z czego mogą wynikać rozbieżności w opisach badań obrazowych?
"Gdyby nie moja dociekliwość, miałabym włączoną obciążającą chemię"
Zuzanna Kuffel
Kryptowaluty
Tusk o powiązaniach giełdy kryptowalut. Ujawnił informacje ABW
BIZNES
Miał maczetę, nóż, kastet oraz gaz pieprzowy
Włamał się, ukradł durszlak i łyżkę, a na koniec zasnął
Białystok
Donald Tusk
Premier: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu
BIZNES
Poszukiwany za zabójstwo 46-latek zatrzymany
Zadzwoniła po pomoc, dostała cios nożem w plecy. Wyrok
WARSZAWA
imageTitle
Odrobić straty z pierwszego meczu. Orlen Wisła szykuje się na Sporting
EUROSPORT
Paliwa, stacja benzynowa
Ceny paliw. Nowe stawki
BIZNES
Uderzył na rondzie w krawężnik
Jechał pod prąd, zajeżdżał drogę radiowozowi. Ruszyli w pościg za 16-latkiem na motorowerze
Lublin
