Panna młoda nie dotarła na własny ślub przez atak zimy. "Proszę, niech to nie będzie prawda"

Katie Demko z St. Louis wraz z narzeczonym zorganizowała swój ślub 30 grudnia w Belize. Jednak z powodu ataku zimy w USA jej lot został odwołany i kobieta nie była w stanie dotrzeć na miejsce uroczystości. Ślub został odwołany, a Katie Demko przyznaje, że nie wie, czy będzie ją stać na ponowną organizację wyjazdu. - To było katastrofalne - przyznał prezes stowarzyszenia pilotów Southwest Airlines komentując masowo odwoływane przez tę linię loty.

46-letnia Katie Demko z St. Louis w stanie Missouri miała 30 grudnia wziąć ślub w środkowoamerykańskim państwie Belize. Na miejsce miała dolecieć wraz ze swoimi dziećmi trzy dni wcześniej, jednak jej lot liniami Southwest Airlines został odwołany na krótko przed planowanym wejściem na pokład. W ostatnich dniach grudnia z powodu trudnych warunków pogodowych odwołanych zostały tysiące lotów w całych Stanach Zjednoczonych. - Proszę, niech to nie będzie prawda. To nie może się dziać - Katie Demko w rozmowie z magazynem "People" wspominała swoją reakcję. Jak dodała, była "zdruzgotana", zwłaszcza że jej narzeczony i wielu gości dotarło do Belize już wcześniej.