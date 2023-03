Panel ważący 11 kilogramów oderwał się od sufitu i spadł tuż przed nosem kobiety. Nagranie ze stacji metra

Kamera na stacji metra w mieście Cambridge uwieczniła moment, w którym ważący ponad 11 kilogramów panel spadł na ziemię tuż obok 21-letniej pasażerki. - Kto wie, jak by się to skończyło, gdybym zrobiła o jeden krok więcej lub gdyby na moim miejscu była osoba starsza albo dziecko - przekazała telewizji KKTV kobieta.

W rozmowie z lokalną stacją KKTV 21-letnia studentka Cianna Navarro przyznała, że w tamtym momencie "była mocno wstrząśnięta". - To był dla mnie szok. Nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu wysiadłam z pociągu, chciałam pójść do domu, a tu zawalił się sufit - mówiła Navarro. - Mam nadzieję, że sytuacja ta spowoduje jakieś zmiany. Kto wie, jak by się to skończyło, gdybym zrobiła o jeden krok więcej lub gdyby na moim miejscu była osoba starsza albo dziecko - dodała. Sama 21-latka w wyniku zdarzenia nie doznała na szczęście żadnych obrażeń.