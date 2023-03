Otworzył drzwi samolotu i uciekł awaryjną zjeżdżalnią tuż przed startem

Do incydentu doszło w sobotę ok. 10:40 czasu miejscowego na lotnisku w Los Angeles, kiedy stojący na pasie startowym Boeing 737 Delta Air Lines przygotowywał się do odlotu do Seattle. Jeden z pasażerów otworzył drzwi, po czym zjechał awaryjną zjeżdżalnią i zajął miejsce pasażera w pojeździe przeznaczonym do transportu bagażu.