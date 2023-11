Otworzył drzwi ewakuacyjne, wszedł na skrzydło i wyskoczył z samolotu. Incydent tuż przed startem

Jeden z pasażerów samolotu linii Southwest Airlines tuż przed startem otworzył drzwi ewakuacyjne, wszedł na skrzydło i zeskoczył na płytę lotniska. Samolot miał odlecieć do Atlanty, chwilę później mężczyzna został zatrzymany przez personel lotniska. - Byłem przerażony - przyznał jeden z pasażerów, który był świadkiem incydentu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na lotnisku Nowy Orlean-Louis Armstrong w stanie Luizjana. Jak przekazała w komunikacie policja, służby zostały wezwane na miejsce około godz. 19:41 w związku z incydentem, do którego doszło tuż przed rozpoczęciem lotu maszyny linii Southwest Airlines do Atlanty. Jeden z jej pasażerów otworzył drzwi ewakuacyjne samolotu, wszedł na jego skrzydło i zeskoczył na płytę lotniska. Chwilę później mężczyzna został zatrzymany przez personel lotniska.