Trump apeluje do swoich zwolenników

O unikanie przemocy i łamania prawa zaapelował w wydanym w środę oświadczeniu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o możliwych zamieszkach w najbliższych dniach w związku z zaprzysiężeniem Joe Bidena.

Prezydent Donald Trump w wydanym oświadczeniu stwierdził: "W świetle doniesień o kolejnych demonstracjach wzywam, aby NIE było przemocy, łamania prawa ani żadnego wandalizmu. Nie popieram tego i Ameryka tego nie popiera. Wzywam WSZYSTKICH Amerykanów, aby pomogli złagodzić napięcia i uspokoić nastroje. Dziękuję".

Donald Trump Samuel Corum/EPA/PAP

Służby postawione w stan gotowości

W związku z zeszłotygodniowymi wydarzeniami na Kapitolu amerykańskie służby postawione są w stan gotowości, Kongres chroniony jest przez oddziały Gwardii Narodowej. Na inaugurację 46. prezydenta USA ściągnąć ma do stolicy nawet 20 tysięcy gwardzistów z wielu stanów.

Żołnierze Gwardii Narodowej na Kapitolu Budynek Kapitolu jest pilnowany przez liczne siły Gwardii Narodowej | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Żołnierze Gwardii Narodowej na Kapitolu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Żołnierze Gwardii Narodowej na Kapitolu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Żołnierze Gwardii Narodowej na Kapitolu | PAP/EPA/SHAWN THEW Na Kapitolu przebywają liczne siły Gwardii Narodowej na wypadek ponownych zamieszek | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Członek Izby Reprezentantów Steny Hoyer wchodzi do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Żołnierze Gwardii Narodowej na Kapitolu | PAP/EPA/SHAWN THEW Żołnierze Gwardii Narodowej na Kapitolu | PAP/EPA/SHAWN THEW Żołnierze Gwardii Narodowej na Kapitolu | PAP/EPA/SHAWN THEW Żołnierze Gwardii Narodowej na Kapitolu | PAP/EPA/SHAWN THEW

Agencja Reutera podała, że Facebook zidentyfikował wezwania i elektroniczne ulotki wzywające do zbrojnych protestów, wysyłane między innymi przez skrajnie prawicowe milicje i "grupy szerzące nienawiść". Wiece i radykalne protesty mają się odbywać w dniach poprzedzających inaugurację Bidena lub po nich.

W poniedziałek stacja ABC News, powołując się na raport FBI, podała, że agencja ostrzega przed zbrojnymi protestami planowanymi w Waszyngtonie i wszystkich 50 amerykańskich stanach przed zaprzysiężeniem Bidena.

"Prawo do wolności słowa i zgromadzeń nie daje nikomu prawa do uciekania się do przemocy"

Najwyżsi rangą amerykańscy dowódcy wojskowi potępili we wtorek w oświadczeniu wtargnięcie siłą na Kapitol i przypomnieli członkom służb bezpieczeństwa o ich obowiązku obrony konstytucji oraz walki z ekstremizmem. W dokumencie podkreślono bezprecedensowe wyzwania stojące przed krajem.

"Na Kapitolu byliśmy świadkami działań sprzecznych z rządami prawa. Prawo do wolności słowa i zgromadzeń nie daje nikomu prawa do uciekania się do przemocy, buntu i powstania" - głosi tekst podpisany przez generała Marka Milleya, przewodniczącego Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA oraz reprezentantów wszystkich rodzajów amerykańskich wojsk.

Debata nad impeachmentem Trumpa

Bez większych zakłóceń przebiega w środę w Izbie Reprezentantów debata nad artykułem impeachmentu prezydenta. Wynik głosowania poznamy prawdopodobnie jeszcze przed północą czasu polskiego.

Z uwagi na przewagę demokratów w Izbie Reprezentantów niemal pewne jest ponowne (poprzednio było to w grudniu 2019 roku) postawienie Trumpa w stan oskarżenia przez parlament. Nieoficjalnie mówi się, że do głosujących za tym krokiem Demokratów dołączy od 10 do 20 kongresmenów Partii Republikańskiej (GOP)

Autor:pp/adso

Źródło: PAP