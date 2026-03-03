Logo strona główna
Świat

Ostrzeżenie o pożarze silnika Dreamlinera i ewakuacja pasażerów

Awaryjne lądowanie samolotu United Airlines w Los Angeles
Ewakuacja pasażerów z Dreamlinera w Los Angeles
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Dreamliner lecący z Los Angeles do Newark musiał zawrócić, gdy tuż po starcie piloci dostali ostrzeżenie o pożarze jednego z silników - informują media. Pasażerowie zostali ewakuowani.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Samolot Boeing 787-9 Dreamliner linii United Airlines wystartował z lotniska w Los Angeles (LAX) o godz. 10:14 i miał kierować się w stronę Newark w stanie New Jersey. Na pokładzie znajdowało się 256 pasażerów i 12 członków załogi. Po starcie piloci otrzymali jednak informację o pożarze jednego z silników, zdecydowali więc o jego wyłączeniu i zawrócili do Los Angeles, zawiadamiając równocześnie straż pożarną.

Porzuconego na lotnisku psa chciało adoptować prawie trzy tysiące osób
Ewakuacja pasażerów Dreamlinera

Maszyna wylądowała awaryjnie o godz. 11:29 czasu lokalnego. CNN relacjonuje, że po lądowaniu systemy nadal ostrzegały o pożarze, dlatego zarządzono ewakuację pasażerów. Jak wynika z nagrań, które obiegły media, podróżni opuścili samolot po zjeżdżalniach ewakuacyjnych i podstawionych do jednego z wyjść schodach.

Awaryjne lądowanie samolotu United Airlines w Los Angeles
Awaryjne lądowanie samolotu United Airlines w Los Angeles
Źródło: Hash Tribe/X via CNN Newsource

Linie United Airlines przekazały w oświadczeniu, że nikomu nic się nie stało, pasażerowie zostali przewiezieni do terminala, a następnie podstawiono dla nich inny samolot. Lotnisko w Los Angeles informowało, że przez pewien czas jeden z pasów startowych był zamknięty, co spowodowało opóźnienia innych połączeń.

Nie jest jasne, czy w momencie awaryjnego lądowania rzeczywiście trwał pożar silnika maszyny, ani co dokładnie było przyczyną problemu. Dochodzenie w sprawie wszczęła amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA).

Pożar na pokładzie samolotu. Musiał awaryjnie lądować
Opracowała Paulina Borowska / am

Źródło: CNN, "Los Angeles Times"

Źródło zdjęcia głównego: Hash Tribe/X via CNN Newsource

