Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Samolot Boeing 787-9 Dreamliner linii United Airlines wystartował z lotniska w Los Angeles (LAX) o godz. 10:14 i miał kierować się w stronę Newark w stanie New Jersey. Na pokładzie znajdowało się 256 pasażerów i 12 członków załogi. Po starcie piloci otrzymali jednak informację o pożarze jednego z silników, zdecydowali więc o jego wyłączeniu i zawrócili do Los Angeles, zawiadamiając równocześnie straż pożarną.

Ewakuacja pasażerów Dreamlinera

Maszyna wylądowała awaryjnie o godz. 11:29 czasu lokalnego. CNN relacjonuje, że po lądowaniu systemy nadal ostrzegały o pożarze, dlatego zarządzono ewakuację pasażerów. Jak wynika z nagrań, które obiegły media, podróżni opuścili samolot po zjeżdżalniach ewakuacyjnych i podstawionych do jednego z wyjść schodach.

Linie United Airlines przekazały w oświadczeniu, że nikomu nic się nie stało, pasażerowie zostali przewiezieni do terminala, a następnie podstawiono dla nich inny samolot. Lotnisko w Los Angeles informowało, że przez pewien czas jeden z pasów startowych był zamknięty, co spowodowało opóźnienia innych połączeń.

Nie jest jasne, czy w momencie awaryjnego lądowania rzeczywiście trwał pożar silnika maszyny, ani co dokładnie było przyczyną problemu. Dochodzenie w sprawie wszczęła amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA).

