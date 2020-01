SpaceX i NASA zniszczą rakietę. Kluczowy test przed załogowym lotem w kosmos

Amerykańska prywatna firma przemysłu kosmicznego SpaceX oraz Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) wykonają w sobotę próbę systemu ratowania załogi statku Crew Dragon na wypadek awarii rakiety nośnej Falcon 9. Będzie to ostatni test przed lotem tej kapsuły z astronautami - podała NASA.

Krótko przed osiągnięciem przez Crew Dragon położonego na wysokości 43 kilometrów apogeum parabolicznej orbity zestaw silników SuperDraco zostanie odrzucony, a mniejsze od nich silniki Draco ustawią kapsułę w pozycji do otwarcia spadochronów i wodowania, co nastąpi 32 kilometry od wybrzeża. Cały lot będzie trwał nieco ponad 10 minut.

Sama rakieta Falcon 9, jak zwraca uwagę "The Independent", ulegnie czemuś, co SpaceX określiło mianem "szybkiej defragmentacji" lub eksplozji. Resztki zniszczonej rakiety zostaną wyłowione z Oceanu Atlantyckiego.

Official SpaceX Photos/Wikimedia CC BY 3.0

Kosmiczne misje SpaceX (stan do początku roku 2018)

Wraz z definitywnym wycofaniem w 2011 roku ze służby amerykańskich wahadłowców Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) została pozbawiona własnych środków do transportowania astronautów i zaopatrzenia na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Wymiana członków załogi stacji realizowana jest obecnie wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz.

Zamiast podjąć kosztowny własny program budowy nowych pojazdów do współpracy z ISS, agencja postanowiła zwrócić się do amerykańskich partnerów prywatnych, co uznano za tańsze rozwiązanie.