Był głową prawniczej dynastii, przyznał się do kłamstwa. "Nie zabiłem żony ani syna"

Alex Murdaugh, głowa prawniczej dynastii z Karoliny Południowej, przyznał, że kłamał twierdząc, że nie było go na miejscu zbrodni, gdy zginęli jego żona i syn. 54-latek jest oskarżony m.in. o popełnienie podwójnego morderstwa, nadal nie przyznaje się jednak do winy. - Nie zabiłem swojej żony i syna, nigdy, przenigdy - mówił w sądzie.

Do tragedii doszło 7 czerwca 2021 roku w rodzinnej posiadłości w Islandton, niewielkiej osadzie na trasie między Walterboro a Varnville w Karolinie Południowej. W godzinach wieczornych Alex Murdaugh zadzwonił na policję i przekazał, że po przybyciu na teren posiadłości znalazł ciała swej żony Maggie i syna Paula, leżące na ziemi przy budach dla psów. 52-letnia kobieta została wielokrotnie postrzelona z broni półautomatycznej. 22-letni Paul został trafiony co najmniej dwa razy ze strzelby.

Alex Murdaugh przyznał się do kłamstwa

Na rozprawie, która odbyła się w czwartek 23 lutego w sądzie w Walterboro, Murdaugh po raz pierwszy potwierdził, że to faktycznie jego głos. Przyznał, że w czasie składanych wcześniej zeznań kłamał na temat swojego miejsca pobytu w czasie, w którym doszło do zbrodni. - Nie myślałem wtedy jasno. Nie byłem w stanie zachować rozsądku i skłamałem, że mnie tam nie było. Bardzo mi przykro - powiedział mężczyzna. Stwierdził również, że przyczyną kłamstwa były "paranoiczne myśli", będące skutkiem jego uzależnienia od środków odurzających.

Jednocześnie oskarżony po raz kolejny stwierdził, że to nie on jest mordercą. - Nie zastrzeliłem swojej żony ani syna, nigdy, przenigdy - mówił w sądzie łamiącym się głosem. Prokuratura oskarżająca Alexa Murdaugha o podwójne morderstwo uważa, że to on dokonał zbrodni, aby odwrócić uwagę śledczych od licznych oszustw finansowych, za które został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. W związku z tymi oszustwami na mężczyźnie ciąży aż 99 zarzutów - wyjaśnia CNN.