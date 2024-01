Oskarżony o gwałt upozorował własną śmierć. Teraz twierdzi, że jest kimś innym  

Oskarżony o gwałt Nicholas Rossi stanął przed sądem w Utah. Amerykanin przedstawił się jednak jako Arthur Knight Brown i utrzymywał, że jest irlandzką sierotą. Według śledczych, to kolejna fałszywa tożsamość, których mężczyzna miał już około 10. Wcześniej, aby uniknąć procesu, m.in. uciekł do Europy oraz dwukrotnie pozorował własną śmierć.

Upozorował własną śmierć

Twierdzi, że jest kimś innym

Opisywał, że urodził się w Irlandii, jest sierotą i nigdy nie odwiedził Stanów Zjednoczonych. Uwagi prokuratury nt. podawania przez niego fałszywej tożsamości określał mianem "pomówień" - relacjonuje stacja CNN. Nie miało to jednak większego wpływu na przebieg rozprawy. - On przedstawia się dziś jako Arthur Knight, jednak wcześniej został zidentyfikowany przez profesjonalnych lekarzy oraz cywilów jako Nicholas Rossi - wskazał prokurator zwracając się do sądu. Gdy to mówił, słychać było protesty 36-latka.