Oskarżenia wobec sekretarza generalnego ONZ. "Najwyraźniej uległ rosyjskim groźbom"

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres został oskarżony przez Stany Zjednoczone o "wyraźne poddanie się rosyjskim groźbom". Zdaniem Waszyngtonu świadczy o tym fakt, iż Guterres nie wysłał jeszcze swoich przedstawicieli do Ukrainy w celu sprawdzenia dronów używanych przez Rosję, które według USA i kilku innych krajów zostały dostarczone tam przez Iran - podała agencja Reutera.

Rosja wcześniej zaprzeczyła, by jej siły używały irańskich dronów w Ukrainie i twierdzi, że urzędnicy Organizacji Narodów Zjednoczonych nie mają mandatu na podróż do Kijowa w celu zbadania pochodzenia dronów. Iran z kolei przyznał, że dostarczył Moskwie drony, ale że zostały one tam wysłane przed inwazją Rosji na Ukrainę.