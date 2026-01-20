Wspólne ćwiczenia RPA, Rosji i Chin Źródło: Reuters Archive

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W minionym tygodniu amerykański departament złożył oficjalny pozew o przepadek dwóch takich symulatorów, określanych jako Mission Crew Trainers (MCT), zarekwirowanych podczas transportu z południowoafrykańskiej Akademii Lotnictwa Testowego (TFASA) do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Symulatory MCT są wyjątkowo wrażliwymi urządzeniami, wzorowanymi na samolocie P-8 Poseidon, produkowanym przez Boeinga i pełniącym funkcję głównego amerykańskiego samolotu patrolowego do zwalczania okrętów podwodnych.

Symulatory te szkolą pilotów właśnie w identyfikowaniu amerykańskich okrętów podwodnych. W rękach chińskich planistów uczyniłyby pływające po Pacyfiku amerykańskie okręty podwodne całkowicie bezbronnymi.

Akademia lotnicza w Oudtshoorn Źródło: Google Maps

"TFASA podszywa się pod cywilną akademię szkolenia lotniczego, podczas gdy w rzeczywistości jest znaczącym wsparciem dla chińskich sił powietrznych i morskich oraz bezpośrednim kanałem transferu wiedzy NATO w dziedzinie lotnictwa do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej" - ocenił na stronie Departamentu Sprawiedliwości John Eisenberg, zastępca prokuratora generalnego USA ds. bezpieczeństwa narodowego.

Roman Rozhavsk, zastępca dyrektora ds. kontrwywiadu i szpiegostwa FBI, dodatkowo oskarżył TFASA, że pod przykrywką uczelni rekrutuje byłych pilotów NATO do szkolenia chińskiej armii, zagrażając tym samym bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych i narażając życie amerykańskich żołnierzy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump wstrzymuje pomoc dla RPA i zaprasza uchodźców. W reakcji na nowe prawo

Szkoła lotnicza na czarnej liście USA

USA już w 2024 roku złapały południowoafrykańską szkołę na gorącym uczynku, gdy zajęły płynące do Chin kontenery z wyrafinowanym sprzętem wojskowym. Wówczas Departament (Ministerstwo) Handlu nałożył sankcje na TFASA i współpracujące z nią firmy. Rok wcześniej Waszyngton umieścił uczelnię na liście podmiotów oskarżanych o wykorzystywanie zasobów NATO do działań przeciwko interesom USA.

TFASA odrzuciła oskarżenia Waszyngtonu, twierdząc, że działała zgodnie z prawem i że nie przekazała Chinom żadnej wiedzy specjalistycznej NATO, amerykańskiej technologii wojskowej ani wrażliwych danych technicznych. A w wysyłanych do Chin komputerach jedynym amerykańskim produktem były licencjonowane systemy Windows i komercyjne programy szkoleniowe Lockheed Martin 3D.

Południowoafrykańska uczelnia z siedzibą w Oudtshoorn w Prowincji Przylądkowej Zachodniej została założona w 2003 roku przy wsparciu rządu RPA w celu ułatwienia współpracy z Chinami. I jak sama pochwaliła się na swojej stronie internetowej "przeszkoliła chińskich pilotów wojskowych do obsługi stałopłatów i wiropłatów zgodnie ze standardami szkoleniowymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)".

OGLĄDAJ: TVN24 HD