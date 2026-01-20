Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA oskarżają akademię lotniczą o próbę przekazania Chinom technologii NATO

Akademia lotnicza w Oudtshoorn
Wspólne ćwiczenia RPA, Rosji i Chin
Źródło: Reuters Archive
Południowoafrykańska Akademia Lotnictwa Testowego została oskarżona przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o próbę przemytu do Chin zaawansowanych wojskowych symulatorów lotu, wykorzystujących amerykańską technologię przeznaczoną do szkolenia pilotów NATO.

W minionym tygodniu amerykański departament złożył oficjalny pozew o przepadek dwóch takich symulatorów, określanych jako Mission Crew Trainers (MCT), zarekwirowanych podczas transportu z południowoafrykańskiej Akademii Lotnictwa Testowego (TFASA) do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Symulatory MCT są wyjątkowo wrażliwymi urządzeniami, wzorowanymi na samolocie P-8 Poseidon, produkowanym przez Boeinga i pełniącym funkcję głównego amerykańskiego samolotu patrolowego do zwalczania okrętów podwodnych.

Symulatory te szkolą pilotów właśnie w identyfikowaniu amerykańskich okrętów podwodnych. W rękach chińskich planistów uczyniłyby pływające po Pacyfiku amerykańskie okręty podwodne całkowicie bezbronnymi.

Akademia lotnicza w Oudtshoorn
Akademia lotnicza w Oudtshoorn
Źródło: Google Maps

"TFASA podszywa się pod cywilną akademię szkolenia lotniczego, podczas gdy w rzeczywistości jest znaczącym wsparciem dla chińskich sił powietrznych i morskich oraz bezpośrednim kanałem transferu wiedzy NATO w dziedzinie lotnictwa do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej" - ocenił na stronie Departamentu Sprawiedliwości John Eisenberg, zastępca prokuratora generalnego USA ds. bezpieczeństwa narodowego.

Roman Rozhavsk, zastępca dyrektora ds. kontrwywiadu i szpiegostwa FBI, dodatkowo oskarżył TFASA, że pod przykrywką uczelni rekrutuje byłych pilotów NATO do szkolenia chińskiej armii, zagrażając tym samym bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych i narażając życie amerykańskich żołnierzy.

Trump wstrzymuje pomoc dla RPA i zaprasza uchodźców. W reakcji na nowe prawo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump wstrzymuje pomoc dla RPA i zaprasza uchodźców. W reakcji na nowe prawo

Szkoła lotnicza na czarnej liście USA

USA już w 2024 roku złapały południowoafrykańską szkołę na gorącym uczynku, gdy zajęły płynące do Chin kontenery z wyrafinowanym sprzętem wojskowym. Wówczas Departament (Ministerstwo) Handlu nałożył sankcje na TFASA i współpracujące z nią firmy. Rok wcześniej Waszyngton umieścił uczelnię na liście podmiotów oskarżanych o wykorzystywanie zasobów NATO do działań przeciwko interesom USA.

TFASA odrzuciła oskarżenia Waszyngtonu, twierdząc, że działała zgodnie z prawem i że nie przekazała Chinom żadnej wiedzy specjalistycznej NATO, amerykańskiej technologii wojskowej ani wrażliwych danych technicznych. A w wysyłanych do Chin komputerach jedynym amerykańskim produktem były licencjonowane systemy Windows i komercyjne programy szkoleniowe Lockheed Martin 3D.

Południowoafrykańska uczelnia z siedzibą w Oudtshoorn w Prowincji Przylądkowej Zachodniej została założona w 2003 roku przy wsparciu rządu RPA w celu ułatwienia współpracy z Chinami. I jak sama pochwaliła się na swojej stronie internetowej "przeszkoliła chińskich pilotów wojskowych do obsługi stałopłatów i wiropłatów zgodnie ze standardami szkoleniowymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google

Udostępnij:
TAGI:
USARPANATO
Czytaj także:
Ministra edukacji Barbara Nowacka
Fala jedynek i wulgaryzmów. Włamania do szkolnych e-dzienników
Polska
Hurkacz
Hurkacz nie dał się złamać. Awans w wielkim stylu
EUROSPORT
Policjanci napalili w piecu w domu 50-latka
Z powodu pogody nie mogła dotrzeć do syna z niepełnosprawnością
WARSZAWA
Szymon Hołownia
Hołownia nie uczestniczył w obradach Rady Krajowej. "Znaczący sygnał dla całej partii"
Polska
Dwie osoby ranne po ataku nożownika na ulicy. Trwa obława
Dwie osoby ranne po ataku nożownika. Zatrzymano 28-latka
Lublin
tłum ludzie
Wzrost o 1587 procent. Tego obawiają się młodzi
BIZNES
imageTitle
Krzyczał z bólu. Koszmarna kontuzja
EUROSPORT
Dwa auta niedaleko torów, policja wykluczyła akt dywersji (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg towarowy i lokomotywa na jednym torze
Katowice
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Pod jednym z wykolejonych pociągów znaleziono ciało kolejnej ofiary katastrofy
Świat
imageTitle
Padł jak długi wśród ogłuszającego ryku. Szaleństwo na korcie
EUROSPORT
Poczta Polska
B2B zamiast etatu. Kurierzy sprzeciwiają się planom Poczty Polskiej
BIZNES
Potrącenie w Żyrardowie
Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał. Był pijany, gdy go zatrzymali
WARSZAWA
Donald Trump
Trump zagroził cłami i uderzył w Macrona. Jest reakcja Paryża
BIZNES
Największa wyspa archipelagu Czagos Diego Garcia
Trump: oddanie tej wyspy to "akt wielkiej głupoty"
Świat
Donald Trump
Płatne członkostwo i Trump na czele. Co wiadomo o Radzie Pokoju
Świat
Donald Trump i Xi Jinping. Zdjęcie z 2017 roku
Kolejne państwo zaproszone do Rady Pokoju
Świat
Smog w Krakowie
Powietrze truje. Alert RCB i darmowa komunikacja
Kraków
Donald Trump w Białym Domu
"Ściśle tajne" prace w podziemiach Białego Domu
Świat
Mężczyzna odpowie za uszkodzenie windy (zdj. ilustracyjne)
Winda z seniorką zaczęła spadać. Zatrzymała się między piętrami
Kraków
shutterstock_2546899359
ChatGPT wkrótce z reklamami
BIZNES
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Wyważyli drzwi, z psem tropiącym przeszukali pomieszczenia
WARSZAWA
imageTitle
292 dni przerwy i mistrzyni świata wraca. Czy zdąży na igrzyska?
EUROSPORT
40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Pobił kierownika sklepu, dzień wcześniej wyszedł z więzienia
WARSZAWA
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku
WARSZAWA
Donald Trump
Trump nadaje ton forum w Davos. "Każdy powinien brać jego słowa dosłownie"
BIZNES
Mężczyzna zamówił drogi zestaw do nawigacji, otrzymał tani zestaw narzędzi
Zamówił drogi zestaw do nawigacji, dostał coś zupełnie innego
Lublin
Zbigniew Ziobro
Rząd powinien działać na rzecz sprowadzenia Ziobry do Polski? Sondaż
Polska
Mróz, zimno
11 województw z ostrzeżeniami IMGW
METEO
imageTitle
Wyjątkowa deklaracja po meczu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica