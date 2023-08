Ugoda między firmą biotechnologiczną a potomkami kobiety, od której pobrano materiał biologiczny

Linia komórkowa pochodząca od Lacks trafiła do laboratoriów badawczych na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), komórki HeLa (nazwane tak od nazwiska zmarłej) doprowadziły do stworzenia szczepionki przeciwko polio, a także do przełomowych badań nad wirusem HIV, rakiem i niepłodnością.