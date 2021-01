Ukradł auto z 4-latkiem w środku. Wrócił i nakrzyczał na jego matkę

Złodziej, który ukradł auto sprzed sklepu w Beaverton w amerykańskim stanie Oregon, odkrył, że na tylnym siedzeniu znajduje się czteroletnie dziecko. Mężczyzna wrócił na miejsce kradzieży i nakrzyczał na matkę chłopca za to, że zostawiła go w aucie – podała lokalna policja. Następnie wsiadł do samochodu i odjechał.