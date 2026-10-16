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Świat

16-latek zastrzelił troje dzieci i nauczyciela w szkole w Oregonie

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W miejscowości Bend w stanie Oregon doszło do strzelaniny w szkole podstawowej
16-latek zastrzelił troje dzieci i nauczyciela w szkole w Oregonie. Służby na miejscu zdarzenia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Cztery osoby, w tym troje dzieci, zginęły w ataku w szkole podstawowej w Oregonie - poinformowała stacja CNN. Miejscowa policja poinformowała, że napastnikiem był 16-latek, który został śmiertelnie postrzelony przez osobę postronną.

Do zdarzenia doszło w mieście Bend w stanie Oregon na zachodzie USA. Około godziny 13 (22 w Polsce) policja otrzymała zgłoszenie o strzale oddanym w kierunku samochodu przed szkołą podstawową. Następne zgłoszenia wpłynęły od osób znajdujących się wewnątrz budynku.

W szkole w miejscowości Bend w stanie Oregon 16-latek zastrzelił troje dzieci i nauczyciela
W szkole w miejscowości Bend w stanie Oregon 16-latek zastrzelił troje dzieci i nauczyciela
Źródło zdjęcia: Reuters

Sprawca, uzbrojony w broń długą, wtargnął do szkoły, strzelając do zamkniętych drzwi. Nie wiadomo, jak daleko udało mu się przedostać w głąb budynku. W środku nastolatek zaczął strzelać.

Strzały w szkole podstawowej w Oregonie

Na konferencji prasowej władze przekazały, że napastnik został zastrzelony przez osobę postronną, która ruszyła za nim w pościg na terenie szkoły. Funkcjonariusze znaleźli podejrzanego martwego na terenie placówki kilka minut po pierwszym zgłoszeniu strzelaniny.

Ofiary śmiertelne to dzieci w wieku pięciu, ośmiu i jedenastu lat oraz nauczyciel. Kolejne dziecko, w wieku siedmiu lat, oraz 54-letni nauczyciel odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala w stanie krytycznym - poinformował komendant policji w Bend, Mike Krantz.

Na miejsce skierowano przedstawicieli FBI. Sprawca to 16-letni miejscowy mieszkaniec. Nie wiadomo, czy znał kogoś w tej szkole, ani czy w przeszłości do niej uczęszczał.

Z analizy CNN wynika, że od początku tego roku w Stanach Zjednoczonych doszło do co najmniej 52 strzelanin w szkołach. Zginęło w nich co najmniej 28 osób, a kolejnych 48 zostało rannych.

Źródło: PAP
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Tagi:
Dostęp do broni w USAUSA
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