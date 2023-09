Zostali w samochodzie na sześć godzin. Nie żyje niemowlę i pies

Szeryf hrabstwa York, Ron Montgomery podczas środowej konferencji prasowej przedstawił dotychczasowe ustalenia władz w sprawie. Jak przekazał, w chwili gdy Kristen Danielle Graham zostawiła dziewczynkę i psa w samochodzie, opiekowała się dzieckiem "od około dwóch dni". Wyjaśnił, że Graham około godziny pierwszej w nocy we wtorek odebrała telefon od przyjaciółki, która poprosiła ją o przywiezienie papierosów do domu w Newport News, gdzie opiekowała się starszym mężczyzną i nie mogła wyjść. 40-latka pojechała do sklepu na stacji benzynowej, na tylnym siedzeniu umieszczając Myrical i małego psa. Następnie odwiedziła przyjaciółkę, u której miała "przebywać jakiś czas". Do domu wróciła około godziny 8:00.