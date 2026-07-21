USA zamknęły ponad dwa tysiące stron internetowych, które nielegalnie transmitowały mecze
Jak przekazał resort, w trakcie turnieju zamknięto ponad 1000 domen w samych Stanach Zjednoczonych. Jak sprecyzowano, zablokowane domeny dotyczyły również Kolumbii - 1140, a także Brazylii - 309, Dominikany - 256, Peru - 28 oraz Argentyny - 14.
USA przeprowadziły operację "Czerwona Kartka"
"Nieustające wysiłki mające na celu przejęcie ponad 1000 domen [w USA - red.] przeznaczonych do nielegalnego streamingu mistrzostw świata w piłce nożnej potwierdzają zaangażowanie rządu w ochronę praw własności intelektualnej i sukces Mistrzostw Świata FIFA 2026" - powiedział cytowany w oświadczeniu zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva.
Blokowanie stron nielegalnie transmitujących mecze było częścią operacji "Czerwona Kartka", rozpoczętej przez władze USA w związku z piłkarskim mundialem. Obejmowała ona również przeszukania i zatrzymania w Kolumbii w celu zwalczania podrabianej odzieży sportowej.
W niedzielnym finale MŚ Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.