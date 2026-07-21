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Świat

USA zamknęły ponad dwa tysiące stron internetowych, które nielegalnie transmitowały mecze

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Władze USA zamknęły blisko 2 tysiące stron nielegalnie transmitujących mecze
Policja w pobliżu stadionu w Atlancie przed półfinałem mistrzostw świata Anglia-Argentyna
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: MAST IRHAM/PAP/EPA
Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że zamknięto ponad dwa tysiące stron internetowych za nielegalne transmitowanie meczów mistrzostw świata. To część operacji "Czerwona Kartka".

Jak przekazał resort, w trakcie turnieju zamknięto ponad 1000 domen w samych Stanach Zjednoczonych. Jak sprecyzowano, zablokowane domeny dotyczyły również Kolumbii - 1140, a także Brazylii - 309, Dominikany - 256, Peru - 28 oraz Argentyny - 14.

USA przeprowadziły operację "Czerwona Kartka"

"Nieustające wysiłki mające na celu przejęcie ponad 1000 domen [w USA - red.] przeznaczonych do nielegalnego streamingu mistrzostw świata w piłce nożnej potwierdzają zaangażowanie rządu w ochronę praw własności intelektualnej i sukces Mistrzostw Świata FIFA 2026" - powiedział cytowany w oświadczeniu zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva.

Blokowanie stron nielegalnie transmitujących mecze było częścią operacji "Czerwona Kartka", rozpoczętej przez władze USA w związku z piłkarskim mundialem. Obejmowała ona również przeszukania i zatrzymania w Kolumbii w celu zwalczania podrabianej odzieży sportowej.

W niedzielnym finale MŚ Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.

Źródło: PAP, BBC
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Tagi:
USAWymiar sprawiedliwościPiłka nożna
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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