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Świat

Prokremlowski oligarcha finansował imprezy syna Trumpa. Będzie dochodzenie

Donald Trump Jr.
Prokremlowski oligarcha opłacił wesele Trumpa Juniora
Źródło wideo: TVN24/TVN24 BIS
Źródło zdj. gł.: Consolidated News Photos/Shutterstock
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Demokraci chcą wiedzieć, dlaczego rosyjski oligarcha Umar Kriemliow opłacił część uroczystości weselnych syna prezydenta USA, Donalda Trumpa Juniora. W skierowanych do niego oraz do Białego Domu pismach żądają ujawnienia szczegółów. Do sprawy odniósł się też Donald Trump.

Portal ProPublica ujawnił, że bliski Władimirowi Putinowi oligarcha Umar Kriemliow opłacił znaczną część wesela syna prezydenta USA Donalda Trumpa Juniora. Rosjanin miał wydać setki tysięcy dolarów na wynajęcie wyspy na Bahamach oraz pokaz fajerwerków, a jego zespół brał udział w organizacji trzydniowej imprezy. Wesele odbyło się w maju.

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Przedstawiciele Partii Demokratycznej w Kongresie wszczęli dochodzenie w sprawie tych doniesień. "Dlaczego rosyjski oligarcha i przyjaciel Władimira Putina wspiera finansowo syna prezydenta? Czego Umar Kriemliow oczekuje w zamian za ufundowanie trzydniowego wesela na Bahamach?" - napisał we wtorek na X demokrata Robert Garcia, członek Komisji ds. Nadzoru i Reformy Rządu Izby Reprezentantów USA.

Bettina Anderson i Donald Trump Junior
Bettina Anderson i Donald Trump Junior
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NEIL HALL

Robert Garcia skierował w poniedziałek dwa listy: do Białego Domu oraz do Donalda Trumpa Juniora. W liście adresowanym do Białego Domu wyraził zaniepokojenie "wszelkimi ewentualnymi zagranicznymi powiązaniami" między synem prezydenta a oligarchą. Poprosił o udostępnienie wszystkich zapisów kontaktów, dokumentów i korespondencji związanych z tą relacją.

"Wszelkie widoczne powiązania z członkami najbliższego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina budzą poważne wątpliwości dotyczące praktyk typu "pay-to-play" oraz infiltracji rodziny prezydenta przez zagraniczne służby wywiadowcze" - napisał w dokumencie cytowanym przez "Guardiana". "Politico" dodaje, że w liście Garcia zażądał też wyjaśnienia, czy Biały Dom był świadomy "przyjaznych relacji" Trumpa Juniora z Rosjaninem oraz czy jego udział w uroczystości miał wpływ na decyzję prezydenta Donalda Trumpa o nieuczestniczeniu w niej.

W liście skierowanym bezpośrednio do Trumpa Juniora polityk wyraził podobne wątpliwości, a także poprosił o podanie większej ilości szczegółów w sprawie uroczystości weselnych, w tym dat rozmów pomiędzy nim a oligarchą, listy wydatków dokonanych przez zagranicznych obywateli i listy prezentów, jakie od nich otrzymał.

Bettina Trump o "hojności drogiego przyjaciela"

Do tej pory do sprawy publicznie nie odniósł się Donald Trump Junior. Jego żona Bettina Trump w poniedziałkowym wpisie na Instagramie napisała zaś, że Kriemliow nie płacił za samo wesele, ale za dwie imprezy, jakie odbyły się po nim. "Nasz drogi przyjaciel Umar bardzo hojnie zorganizował dla nas dwie niesamowite imprezy PO naszym ślubie. Był to niezwykle hojny prezent ślubny od przyjaciela, za który byliśmy i nadal jesteśmy niezmiernie wdzięczni". W dalszej części oświadczenia dodała: "Szkoda, że coś tak osobistego i radosnego może zostać przedstawione jako kwestia polityczna lub coś złowrogiego tylko dlatego, kim ktoś jest lub skąd pochodzi. Przyjaźń nie wymaga motywów politycznych. Hojność nie wiąże się automatycznie z ukrytymi zamiarami. A czasami prezent ślubny to po prostu prezent ślubny".

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Donald Trump: to nic wielkiego

Prezydent Donald Trump przekazał w oświadczeniu cytowanym przez Politico, że "nie ma pojęcia, kim jest Umar", "nigdy o nim nie słyszał i nie zapłacił on za ślub Dona i Bettiny, ponieważ miało ono miejsce w innym miejscu i innego dnia niż wesele". "To było afterparty na ich cześć. Nic wielkiego! Nie było mnie na imprezie" - dodał prezydent Trump.

Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer stwierdził, że sprawa finansowania wesela to "korupcja, kupczenie i zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego". - Masz do czynienia z rosyjskim oligarchą, a nie z kuzynem, który wręcza ci prezent… Czasami prezent ślubny to łapówka od zagranicznego autokraty - podkreślił we wtorkowym wystąpieniu.

Kim jest Umar Kriemliow?

Kriemliow w przeszłości był członkiem gangu motocyklowego Nocne Wilki. Obecnie jest bliskim współpracownikiem Aleksieja Rubieżnoja, szefa Służby Bezpieczeństwa Prezydenta i wiceszefa Federalnej Służby Ochrony (FSO). Jest również prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego (IBA), a w 2024 roku Putin osobiście wręczył mu państwowe odznaczenie Order Przyjaźni w uznaniu dla jego wysiłków na rzecz promowania rosyjskiego boksu, przypomina ABC News.

Kriemliow jest uważany za jednego z kluczowych oligarchów "nowej fali", mającego bezpośredni dostęp do Władimira Putina - zwraca uwagę niezależna rosyjska telewizja Dożd.

 Umar Kriemliow
 Umar Kriemliow
Źródło zdjęcia: STRINGER/EPA/PAP

Według rzecznika Donalda Trumpa Juniora z synem prezydenta miało go połączyć zamiłowanie do boksu, polowań i aktywnego wypoczynku. Nie wiadomo jednak, kiedy i gdzie się poznali.

Źródło: Reuters, "Guardian", "Politico", ABC News, tvn24.pl
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Tagi:
USARosjaDonald Trump
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