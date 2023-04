Oklahoma. Szeryf i urzędnicy na nagraniu mówią o "wieszaniu czarnych" i zabiciu dziennikarza

Lokalna gazeta z Oklahomy opublikowała nagranie z rozmowy czwórki urzędników z hrabstwa McCurtain, w tym miejscowego szeryfa. Z nagrania wynika, że urzędnicy rozmawiali o chęci zlecenia zabójstwa dziennikarza i żałowali, że nie można już "wieszać czarnych na drzewie". Komisarz hrabstwa słyszany na nagraniu podał się do dymisji. Szeryf nie chce zrezygnować, ale - razem z dwoma pozostałymi osobami słyszanymi na nagraniu: administratorem więziennictwa i śledczą - został zawieszony przez lokalny samorząd kontrolujący pracę biur szeryfów. Stanowa prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie.

Jak podaje "New York Times", redaktor naczelny gazety z małego, wiejskiego hrabstwa - Bruce Willingham - 6 marca potajemnie zostawił dyktafon w pomieszczeniu, gdzie odbywało się spotkanie lokalnych urzędników, w tym lokalnego szeryfa.

Jak wynika z opublikowanego przez gazetę zapisu rozmowy, po oficjalnej części spotkania urzędnicy rozmawiali m.in. o wynajęciu płatnych zabójców, by zabić dziennikarza "McCurtain Gazette-News", który opublikował serię artykułów stawiających szeryfa w złym świetle.

Policja w Hrabstwie McCurtain w Oklahomie Facebook/McCurtain County Sheriffs Office

- Znam dwóch czy trzech płatnych zabójców, to są bardzo cisi goście (...), zabiliby bez litości - mówił na nagraniu komisarz hrabstwa Mark Jennings, pisze gazeta. Jak wynika z opublikowanego nagrania, dodał też, że wie, gdzie można zakopać ciała zabitych. Szeryf Kevin Clardy miał dodać z kolei, że ma dostęp do koparki i zrobienie dołów nie będzie problemem.

Jennings i Clardy żałowali też - relacjonuje gazeta, która opublikowała nagranie - że władze nie mogą już "spuścić lania czarnemu gościowi i wrzucić go do celi". - Zaprowadzić ich nad Mud Creek (lokalną rzekę) i powiesić ich na cholernej linie. Ale już nie można tego robić. Oni mają więcej praw niż my - słychać na nagraniu komisarza Jenningsa, pisze "McCurtain Gazette-News".

Szeryf Kevin Clardy Facebook/McCurtain County Sheriffs Office

Gubernator wzywa do dymisji

Według "New York Timesa", publikacja gazety, która ukazuje się trzy razy w tygodniu i nie ma własnej strony internetowej, wzburzyła mieszkańców i doprowadziła do protestów przed biurem szeryfa, gdzie pojawił się również czarnoskóry burmistrz Idabel, stolicy hrabstwa.

W poniedziałek gubernator Oklahomy Kevin Stitt wezwał czterech uczestników spotkania, którzy mieli zostać nagrani, do podania się do dymisji. Redaktor naczelny gazety Bruce Willingham powiedział dziennikowi "NYT", że przekazał nagranie FBI i miejscowym śledczym.

Lokalny portal The Oklahoman poinformował w środę, że nagrany komisarz Jennings przesłał do swojego biura odręcznie napisany list, w którym podał się do dymisji. Zaznaczył w nim, że w nadchodzących dniach wyda oświadczenie związane z "ostatnimi wydarzeniami w hrabstwie".

Nagrany szeryf Kevin Clardy w oświadczeniu wydanym przez jego biuro oskarżył z kolei gazetę o nielegalne nagranie i "zmanipulowanie" go, choć nie wyjaśnił, na czym manipulacja miałaby polegać. Willingham cytowany przez agencję AP mówi, że przed publikacją materiałów dwa razy konsultował się z prawnikiem, by mieć pewność, że może to zrobić.

Choć szeryf Clardy nie podał się do dymisji, to został tymczasowo zawieszony przez stanowe władze samorządu sprawującego kontrolę nad biurami szeryfów w Oklahomie.

Wraz z nim zawieszeni zostali pozostali słyszani na nagraniu urzędnicy: administrator więziennictwa Larry Hendrix i śledcza Alicia Manning - podaje stacja NBC News.

Stanowa prokuratura poinformowała, że prowadzi w sprawie śledztwo. FBI odmówiło komentarza w tej sprawie - donosi CNN.

Hrabstwo McCurtain jest położone w południowo-wschodniej Oklahomie, około 300 km od Oklahoma City.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty, adso

Źródło: PAP, CNN, NBC News, The Oklahoman, AP