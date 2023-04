Ojciec z córką dryfowali na środku jeziora. Nagranie z nocnej akcji ratowniczej

31-letni mężczyzna i jego 13-letnia córka wpadli do wody, gdy ich skuter zatonął na środku jeziora Thonotosassa na Florydzie. Po zapadnięciu ciemności dryfowali czekając na pomoc. Na udostępnionym przez biuro szeryfa nagraniu zarejestrowano zakończoną sukcesem akcję ratunkową.

Do zdarzenia doszło 15 kwietnia. 31-letni Christopher Snow i jego 13-letnia córka Alexis wyruszyli skuterem wodnym z Baker Creek Park w Thonotosassa ok. godziny 18:50 czasu miejscowego - przekazał lokalny portal Miami Herald, powołując się na biuro szeryfa hrabstwa Hillsborough. Partnerka Snowa, Carolyn Joyce, widząc, że jej bliscy długo nie wracają mimo zapadających ciemności, ok. 20:00 skontaktowała się z funkcjonariuszem biura szeryfa Kevinem Reichem, który odbywał w pobliżu rutynowy patrol.