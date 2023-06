Ojciec trójki dzieci utonął, ratując kąpiącą się córkę

Funkcjonariusz nowojorskiej straży pożarnej utonął, próbując uratować córkę, którą porwał prąd podczas kąpieli w Oceanie Atlantyckim - poinformowały służby. - Nie daje mi spokoju myśl, że jego żona musiała patrzeć, jak wchodzi do tej wody i już stamtąd nie wraca - powiedziała przyjaciółka zmarłego w rozmowie z dziennikiem "New York Times".

Nowojorska straż pożarna (FDNY) o śmierci 39-letniego Marka Batisty powiadomiła w poniedziałek. Funkcjonariusz, który "spędził 15 lat, służąc w FDNY zarówno jako ratownik medyczny, jak i strażak", zmarł w piątek. O tragicznym zdarzeniu pisze też m.in. "New York Times", informując, że "ojciec trójki dzieci (…) zginął w wodach Atlantyku" w pobliżu Avon-by-the-Sea podczas rodzinnej wyprawy na plażę.

Strażak zginął, ratując córkę

Jak ustalił "NYT", nowojorski strażak zabrał swoją rodzinę na plażę w piątek rano. Jego córka pływała w oceanie, kiedy silny prąd zaczął ją nagle znosić w kierunku pełnego morza. Mark Batista rzucił się na ratunek, ale "ocean, z całym swoim okrucieństwem, wciągnął go na dno" - powiedzieli dziennikowi przyjaciele 39-latka. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono zgon. Jego córka przeżyła - przekazał rzecznik FDNY Jim Long.

Biuro szeryfa hrabstwa Monmouth podziękowało służbom za "wysiłki na rzecz uratowania życia nastolatki i próby uratowania jej ojca". Zaapelowały też o niewchodzenie do wody, gdy w pobliżu nie ma ratowników. Ci mieli rozpocząć służbę na plażach Avon-by-the-Sea w sobotę, czyli dzień po tym, jak zdarzył się tragiczny wypadek - wynika z informacji opublikowanych w internecie.

Co mogę obiecać, to kochać cię do końca

"NYT" dotarł do postu sprzed kilku miesięcy, w którym Mark Batista pisał o swojej relacji z córką. "Nie mogę obiecać, że będę tu przez resztę twojego życia. Ale to, co mogę obiecać, to kochać cię do końca" - napisał na Instagramie w październiku ubiegłego roku.

Przyjaciółka zmarłego, była ratowniczka medyczna Janelle Rivera powiedziała "NYT", że Batista przed kilkoma laty uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu, który "skłonił go do ponownego przemyślenia, jak spędza czas na świecie".

Rivera opowiedziała o ostatnim spotkaniu z 39-latkiem, z którym rozmawiała miesiąc wcześniej. Miał wówczas mówić m.in. o swojej żonie. - Każdej sekundy każdego dnia upewniał się, że jego żona wie, jak bardzo ją kocha i ceni - podkreśliła. - Nie daje mi spokoju myśl, że jego żona musiała patrzeć, jak wchodzi do tej wody i już stamtąd nie wraca - dodała.

Jak rozpoznać osobę tonącą PAP

