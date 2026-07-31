Świat Ojciec sprawcy masakry skazany. "Zamiast go rozbroić, dał mu detonator" Oprac. Adam Styczek |

Ojciec sprawcy strzelaniny w szkole w Georgii skazany na 15 lat więzienia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CNN

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Już marcu ława przysięgłych sądu w hrabstwie Barrow w stanie Georgia orzekła o winie 55-latka. - Był jedyną osobą, która mogła powstrzymać masakrę - twierdziła wówczas prokuratura. Mężczyźnie, który został uznany winnym dwóch zarzutów zabójstwa drugiego stopnia, dwóch zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci, zarzutów znęcania się nad dziećmi i nieodpowiedzialnego zachowania, groziły łącznie nawet 243 lata pozbawienia wolności. Ostatecznie został skazany w czwartek na kary po 15 lat więzienia za każde zabójstwo drugiego stopnia i 10 lat za każde nieumyślne spowodowanie śmierci. Kary mają być odbywane łącznie.

Wyrok zapadł dwa dni po wyroku dla jego syna, sprawcy masakry z 4 września 2024 roku w szkole Apalachee High School w Winder. 16-letni dziś Colt Gray został skazany we wtorek przez sąd w Barrow na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.

Ojciec skazany po szkolnej masakrze

Wydając wyrok na 55-latka, sędzia Nicholas Primm podkreślił, że musi zestawić zaniechania Graya z czynami popełnionymi przez jego syna. - Nie mogę wydawać wyroku, kierując się emocjami. Stoję przed niemal niemożliwym zadaniem wymierzenia kary bez emocji, mimo ogromnego cierpienia, jakie pan spowodował 4 września 2024 roku, zmieniając życie wielu osób i losy rodzin na zawsze - mówił przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości. - To oczywiste, że zawiódł pan jako rodzic. Kontrolki ostrzegawcze migały coraz bardziej… a pan nie zrobił najprostszych rzeczy, by temu zapobiec - mówił sędzia, cytowany przez BBC. Przyznał jednak, że Colin Gray "nie chciał nikomu zrobić krzywdy" i sam "nie pociągnął za spust".

Według prokuratury Gray przekazał karabin swojemu synowi choć kilka miesięcy wcześniej funkcjonariusze organów ścigania interweniowali w ich domu. Nastolatek groził bowiem masakrą w szkole podstawowej. Oskarżenie domagało się dla ojca kary 80 lat więzienia. - Widząc kolejne oznaki pogarszającego się stanu psychicznego syna, jego agresję i obsesję na punkcie strzelanin szkolnych, oskarżony miał wystarczająco dużo sygnałów świadczących o tym, że jego syn jest bombą, która tylko czeka, żeby wybuchnąć - BBC cytuje słowa Patricii Brooks, zastępczyni prokuratora okręgowego hrabstwa Barrow. - I zamiast go rozbroić, dał mu detonator - podsumowała.

Colin Gray został skazany na 15 lat więzienia Źródło zdjęcia: CNN

Obrona domagała się łagodniejszego wyroku, podkreślając winy syna. Brian Hobbs, jeden z obrońców 55-latka argumentował, że jego klient nie powinien być surowo ukarany za czyny nastolatka i wniósł o wymierzenie ojcu zabójcy kary 10 lat więzienia. - To nie byłby łagodny wymiar kary. Dziesięć lat w więzieniu w Georgii dla człowieka, który nigdy nie miał zamiaru skrzywdzić ani jednego człowieka, to byłby jeden z najsurowszych wyroków, jakie kiedykolwiek w historii USA orzeczono wobec rodzica za czyn popełniony przez jego dziecko - przekonywał.

"Zamiast udzielić synowi pomocy psychologicznej, zdecydował się dać mu broń"

W strzelaninie w liceum Apalachee zginęły cztery osoby - dwóch uczniów w wieku 14 lat i dwóch nauczycieli w wieku 39 i 53 lat, a dziewięć innych zostało rannych. Jak pisaliśmy, według relacji jednej z uczennic 14-letni wówczas Colt Gray wyszedł z lekcji matematyki, a po chwili wrócił z bronią. - Uczennica, która miała otworzyć mu drzwi, zobaczyła, że ma broń, więc nie wpuściła go do środka. Poszedł do sali obok, usłyszeliśmy jakieś 10-15 strzałów. Ludzie w naszej klasie rzucili się na podłogę, każdy czołgał się w bezpieczne miejsce - relacjonowała.

Prokuratura uważała, że Colin Gray wcześniej wiedział, iż jego syn był zafascynowany sprawcami szkolnych masakr i miał nawet w swoim pokoju "ołtarzyk" poświęcony Nikolasowi Cruzowi, który w 2018 roku, podczas ataku na szkołę w Parkland na Florydzie, zabił 14 osób. Mimo to, zamiast udzielić synowi pomocy psychologicznej, zdecydował się dać mu broń. Podarował mu ją na święta w 2023 roku, mimo że już kilka miesięcy wcześniej policja informowała go o "groźbach w internecie łączonych z jego synem".

55-letni Gray nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, a przed sądem zeznał, że kupił synowi broń, by "zainteresować go spędzaniem czasu na świeżym powietrzu i wzmocnić więź między nimi". - Nigdy nie przyszło mi do głowy, że w ogóle pomyśli o przyniesieniu broni do szkoły lub zrobieniu komukolwiek krzywdy - mówił w sądzie Colin Gray.

Według mediów oskarżenie Colina Graya to trzeci przypadek w Stanach Zjednoczonych, w którym rodzic został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za masakrę, której sprawcą było jego dziecko.

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Redagował AM