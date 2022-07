USA. Ojciec rzucił się na mordercę syna na sali sądowej. Nagranie

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 143 dni. Wewnętrzne walki polityczne w zachodnich krajach nie mogą być na tyle destrukcyjne, by Kreml wykorzystał do swoich celów - zaapelował w sobotę na Twitterze Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe poinformowała, że siły ukraińskie posuwają się w kierunku chersońskim. "Są to kroki bardzo zdecydowane. Wykonywane są po cichu, dyskretnie, by umocnić się na tych terenach" - oznajmiła. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w Ukrainie.