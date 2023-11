Mieszkańcy zagłosowali w referendum za legalizacją marihuany. Będzie dostępna do użytku rekreacyjnego

Wyborcy z Ohio opowiedzieli się za legalizacją rekreacyjnej marihuany podczas przeprowadzonego we wtorek referendum – podaje portal Politico. Zgodnie z jego wynikiem osoby powyżej 21. roku życia będą mogły legalnie posiadać do 2,5 uncji (ok. 70 gram) narkotyku oraz uprawiać do 6 krzaków konopi indyjskich. W przypadku gospodarstw domowych złożonych z większej liczby dorosłych możliwa będzie uprawa maksymalnie 12 roślin - zaznacza The New York Times.