Policjanci wyciągnęli z samochodu za włosy mężczyznę z porażeniem. Dochodzenie w USA

Mężczyzna wyciągany za włosy z samochodu. "Jestem paraplegikiem!"

Owensby odmówił. Wyjaśnił, że jest sparaliżowany od pasa w dół. Policjanci jednak nie ustępowali. Jeden z nich powiedział, że mu w wyjściu z samochodu pomoże. Kierujący jednak odmówił mówiąc, że nie może mu pomóc. Wymiana zdań trwała kilka kolejnych minut, w czasie których mężczyzna pytał o to, dlaczego ma wyjść z samochodu. Poddał w wątpliwość fakt, że policjanci mają ku temu powód. Kazał policjantom wezwać ich przełożonego. Na to jeden z funkcjonariuszy odpowiedział, że wezwie go, ale po tym, jak mężczyzna opuści samochód. Zaznaczył też, że Owensby ma "dwie opcje": albo pozwoli na pomoc w wyjściu z samochodu, albo zostanie z niego wyciągnięty siłą. Kierowca wykręcił jednak numer telefonu i zadzwonił do kogoś, komu powiedział, żeby przyjechał ze znajomymi, żeby "wezwali ludzi z kamerami" i nagrali to, co się dzieje.