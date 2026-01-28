Pług śnieżny utorował drogę karetce wiozącej małego chłopczyka do szpitala Źródło: CNN

W niedzielę Joe Estes, kierowca pługu śnieżnego Departamentu Transportu Ohio, był na dyżurze, kiedy otrzymał telefon z prośbą o udzielenie pomocy karetce pogotowia.

- Powaga sytuacji dotarła do mnie dopiero, gdy usłyszałem wyjące syreny, a w lusterku wstecznym zobaczyłem włączone światła ambulansu - powiedział. - Jestem ojcem, więc ruszyłem do akcji. Nie wiedziałem o tym dziecku nic: wiek, płeć, kolor skóry, religia. Żadnych szczegółów. Po prostu, jak ojciec, torowałem dziecku drogę do szpitala - mówił.

Ambulansem transportowany był chłopczyk o imieniu Bryson, który wymagał hospitalizacji w szpitalu dziecięcym w Cincinnati. Dzięki pomocy Joe Estesa udało mu się tam z powodzeniem trafić.

