Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pług śnieżny utorował drogę karetce wiozącej małego chłopca do szpitala

Pług śnieżny utorował drogę karetce wiozącej małego chłopczyka do szpitala
Pług śnieżny utorował drogę karetce wiozącej małego chłopczyka do szpitala
Źródło: CNN
Potężna burza śnieżna od ubiegłego piątku paraliżuje życie Amerykanów. W stanie Ohio małe dziecko potrzebowało natychmiastowej interwencji lekarzy pediatrów. Drogę ambulansowi utorował pług śnieżny.

W niedzielę Joe Estes, kierowca pługu śnieżnego Departamentu Transportu Ohio, był na dyżurze, kiedy otrzymał telefon z prośbą o udzielenie pomocy karetce pogotowia.

- Powaga sytuacji dotarła do mnie dopiero, gdy usłyszałem wyjące syreny, a w lusterku wstecznym zobaczyłem włączone światła ambulansu - powiedział. - Jestem ojcem, więc ruszyłem do akcji. Nie wiedziałem o tym dziecku nic: wiek, płeć, kolor skóry, religia. Żadnych szczegółów. Po prostu, jak ojciec, torowałem dziecku drogę do szpitala - mówił.

Ambulansem transportowany był chłopczyk o imieniu Bryson, który wymagał hospitalizacji w szpitalu dziecięcym w Cincinnati. Dzięki pomocy Joe Estesa udało mu się tam z powodzeniem trafić.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Opady w sobotę u wybrzeży USA
Szykuje się kolejna burza. Ryzyko bomby cyklonowej
METEO
Zohran Mamdani
Mamdani pomaga w odśnieżaniu. "Załóż czapkę!"
Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora
Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód
METEO
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: CNN, fox19.com

Źródło zdjęcia głównego: CNN

Udostępnij:
TAGI:
USAŚniegZimaPogotowiedzieci
Czytaj także:
imageTitle
Zaskoczenie w Barcelonie. 18 spotkań Ligi Mistrzów w jednej chwili
RELACJA
Scott Bessent
"Europejczycy finansowali wojnę przeciwko sobie"
BIZNES
Służby przeszukują teren osuwiska na Jawie
Rośnie liczba ofiar, pogoda utrudnia akcję poszukiwawczą
METEO
Zanim policjanci weszli do środka wleciał tam dron
Wyrwali drzwi, wleciał dron, po chwili wyprowadzili mężczyznę. Akcja na Targówku
WARSZAWA
Jerzy Owsiak
Sąd skazał 67-latkę za wpis o Owsiaku. "Jeżeli mnie pani teraz słucha...."
"KROPKA NAD I"
Karol Nawrocki
"Zauważono, że prezydentowi zaczynają spadać sondaże"
Polska
Jerome Powell
Stopy procentowe. Fed zdecydował
BIZNES
Donald Trump
Trump odpowiada burmistrzowi Minneapolis. "Igra z ogniem"
Świat
imageTitle
Plan transmisji 12. dnia Australian Open
EUROSPORT
Lotnisko w Modlinie
Użył paszportu kolegi, w bagażu miał narkotyki
WARSZAWA
Osuwisko na Sycylii
Premierka na miejscu osuwiska, prokuratura wszczyna śledztwo
METEO
Kierowca i pasażer byli pijani
Auto przewróciło się na bok, kierowca i pasażer pijani
WARSZAWA
Xi Jinping
Rok Trumpa. Zwrot w kierunku Chin. "Bardziej niezawodny partner"
BIZNES
imageTitle
Nadchodzi trzęsienie ziemi w NBA. Jeden z najlepszych graczy świata gotowy na zmianę
EUROSPORT
snieg droga samochody shutterstock_2415353271
Nocą miejscami popada śnieg
METEO
Agenci federalni USA obok Alexa Prettiego
Sprawa Alexa Prettiego. Jest decyzja w sprawie funkcjonariuszy ICE
Świat
Kontrowersje po wynikach konkursu
Palił papierosa w szpitalu, ratowniczkę uderzył butelką
WARSZAWA
Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Jak walczyć z patoschroniskami? Cztery wnioski
Aleksandra Sapeta
Karol Nawrocki
75 senatorów było za. Czas na ruch Nawrockiego
BIZNES
imageTitle
Skromna, symboliczna reprezentacja Rosji i Białorusi w Mediolanie
EUROSPORT
Jacek Jaśkowiak i Mariusz Wiśniewski
Nie jest już wiceprezydentem, znika z rad nadzorczych dwóch spółek
Poznań
Zbigniew Prus
Zmiana na szczycie PKP Cargo
BIZNES
Burza Chandra doprowadziła do powodzi w mieście Enniscorthy w Irlandii
Poziom wody wciąż się podnosi. Władze zarządziły ewakuację
METEO
Elon Musk w Davos
Musk odpowiada Sikorskiemu: śliniący się imbecyl
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Kłócili się, 14-latek sięgnął po nóż i ranił matkę
Poznań
telefon szpieg hacker
Ponad dwie godziny rozmawiał z oszustem. Zrobił cztery przelewy, stracił 160 tysięcy
WARSZAWA
Przed ambasadę USA wróciły duńskie flagi na cześć żołnierzy poległych w Afganistanie
Burza po symbolicznym geście. Ambasada reaguje
Świat
Opady w sobotę u wybrzeży USA
Szykuje się kolejna burza. Ryzyko bomby cyklonowej
METEO
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Awantura o krzyż, nauczycielka może wrócić do pracy
Trójmiasto
imageTitle
Polski jedynak w NBA może rozglądać się za nowym klubem
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica