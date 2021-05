Zaszczepiła się i wygrała milion dolarów

12 maja republikański gubernator Ohio Mike DeWine ogłosił akcję, mającą zachęcić mieszkańców stanu do szczepień przeciw COVID-19. Zapowiedział, że wszyscy dorośli, którzy przyjmą co najmniej jedną dawkę szczepionki, będą mogli wziąć udział w loterii, w której nagrodą jest milion dolarów. Pierwsze z pięciu zaplanowanych losowań odbyło się 26 maja. Jego zwyciężczynią została Abbigail Bugenske z Silverton, położonego niedaleko Cincinnati. Kolejne cztery losowania będą miały miejsce co tydzień.