USA nakładają sankcje na FSB i jednostkę wywiadu irańskiej Gwardii Rewolucyjnej

Prace nad uwolnieniem więzionych Amerykanów

"Sankcje są częścią rozliczania tych podmiotów za ich rolę w popełnianiu okropnych czynów. Mieć zamrożone środki, zablokowany dostęp do przemieszczania tych środków za pomocą globalnego systemu finansowego - to rzeczywista szkoda dla podmiotów na całym świecie" - powiedział jeden z urzędników podczas briefingu. Dodał, że jest to też sygnał, że "branie obywateli USA na zakładników, jako środek, by uzyskać polityczne przewagi lub ustępstwa ze strony Stanów Zjednoczonych, wiąże się z konsekwencjami".