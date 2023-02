USA ogłosiły nowy pakiet dla Ukrainy. Obejmie pociski dalekiego zasięgu

Oprócz rakiet w pakiecie znalazły się też m.in. dwa zestawy obrony powietrznej Hawk, działa przeciwlotnicze, systemy przeciwdronowe, drony Puma, sprzęt potrzebny do zintegrowania zachodnich systemów obrony powietrznej i cztery radary powietrzne. USA podarują też Ukrainie dodatkową amunicję do systemów HIMARS, 181 pojazdów opancerzonych MRAP, dodatkową amunicję artyleryjską oraz 250 pocisków przeciwpancernych Javelin.

Pociski GLSDB trafią do Ukrainy. Czym są?

Rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder potwierdził podczas konferencji prasowej, że Waszyngton przekaże Kijowowi systemy Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Są to pociski wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS i MLRS, łączące silniki rakietowe rakiet M26 z małymi bombami lotniczymi SDB i umożliwiające precyzyjne uderzenia na dystansie do 150 km. Wystrzeliwane z HIMARS rakiety posiadane dotychczas przez Ukrainę miały zasięg 70-80 km. Większość pakietu - 1,75 mld dolarów z niemal 2,2 mld - zostanie przekazana w ramach programu Ukraine Assistance Security Initiative (USAI), czyli uzbrojenie zostanie pozyskane od producentów, a nie przekazane z magazynów USA, co zwykle oznacza dłuższy termin dostaw. Jest to już 32. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy ofiarowany przez USA. Łączna wartość sprzętu obiecanego przez USA od lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji, to ponad 29,3 mld dolarów.