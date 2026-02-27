Kolejni przywódcy kartelu na celowniku. USA oferują milionowe nagrody

Meksykańskie wojsko w miejscu operacji przeciwko El Mencho, przywódcy kartelu narkotykowego Źródło: Reuters

Jak poinformował w czwartek Departament Stanu USA, nagrody - po 5 milionów dolarów za każdego - dotyczą informacji prowadzących do zatrzymania lub skazania René Arzate-Garcii, ps. La Rana ("Żaba"), oraz jego brata Alfonso Arzate-Garcii, ps. Aquiles ("Achilles").

W czwartek w Południowym Dystrykcie Kalifornii ujawniono nowy rozszerzony akt oskarżenia, w którym René Arzate-Garcii postawiono zarzuty narkoterroryzmu, prowadzenia ciągłej działalności przestępczej, wspierania zagranicznej organizacji terrorystycznej, międzynarodowej zmowy w celu dystrybucji metamfetaminy, kokainy, fentanylu i marihuany oraz prania pieniędzy.

Według dokumentów sądowych René Arzate-Garcia zarządza operacjami przemytu narkotyków kartelu w Tijuanie i okolicznych gminach. Jest zamieszany w import dużych ilości nielegalnych substancji, w tym fentanylu, do Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu twierdzi, że bracia wspólnie kontrolowali korytarz przemytniczy w Tijuanie od 15 lat, utrzymując władzę poprzez przemoc, sojusze strategiczne i głębokie wpływy lokalne, w tym korupcję policji i polityków.

Brutalne walki o wpływy w kartelu Sinaloa

Kartel Sinaloa w lutym 2025 roku został uznany przez administrację Trumpa za organizację terrorystyczną, a fentanyl przemycany przez kartel został przez administrację Trumpa określony mianem broni masowego rażenia.

Kartel Sinaloa jest podzielony na rywalizujące frakcje - Los Chapitos/La Chapiza (synów byłego szefa grupy, "El Chapo" Guzmana, który odsiaduje wyrok w więzieniu) oraz Los Mayos/La Mayiza (lojalnych wobec aresztowanego współzałożyciela Ismaela "El Mayo" Zambady).

Walki terytorialne między nimi spowodowały śmierć ponad tysiąca osób w stanie Sinaloa. Bracia Arzate-Garcia kontrolują jedną z regionalnych filii kartelu odpowiadających za trasę przerzutu narkotyków przez Tijuanę znajdującą się na granicy Meksyku z Kalifornią.

Kolejne akty oskarżenia po śmierci El Mencho

Ogłoszenie nagród nastąpiło cztery dni po tym, jak meksykańska armia zabiła lidera rywalizującego z Sinaloą kartelu Jalisco Nueva Generación (CJNG) - Nemesio Oseguery Cervantesa, znanego jako "El Mencho" - co stanowiło największy cios wymierzony w meksykańskie kartele narkotykowe od lat.

Bracia Arzate-Garcia są jednymi z szeregu narkotykowych bossów, za których USA oferują nagrody. Za Ivana Archivaldo Guzmana Salazara, jednego z "Chapitos", Departament Stanu oferuje do 10 milionów dolarów nagrody. We wrześniu 2025 roku wyznaczono też 5 milionów dolarów nagrody za Juana José Ponce Félixa, ps. El Ruso ("Rosjanin"), założyciela i lidera zbrojnego skrzydła Los Mayos.

