Odwołano zawody, w kilka dni trzech wędkarzy utonęło pod pękającym lodem

Jak przekazała miejscowa policja, pierwsza z ofiar, zidentyfikowana jako 62-letni Wayne Alexander, zmarła w czwartek 9 lutego. Do tragedii doszło na terenie parku stanowego koło wyspy Grand Isle na jeziorze Champlain. Bliscy mężczyzny zaalarmowali służby, ponieważ wybrał się on na ryby i nie wrócił do domu. Samochód Alexandra znaleziono potem przy wejściu do parku, a jego ciało wyłowiono z wody.