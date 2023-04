Kobieta zmarła tuż po wyjściu z więzienia. "Pełzała na oślep po celi". Rekordowe odszkodowanie dla rodziny

Barlow-Austin zmarła w 2019 roku, po opuszczeniu zakładu karnego w mieście Texarkana, prowadzonego przez prywatne przedsiębiorstwo. W 2020 roku bliscy kobiety pozwali firmę, oskarżając ją o doprowadzenie do śmierci ich krewnej. Teraz, 26 kwietnia, ogłoszone zostało zawarcie ugody, na mocy której rodzina zmarłej otrzyma od niej 7 milionów dolarów. W oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu werdyktu reprezentujący rodzinę prawnik Erik Heipt podkreślił, że jest to jedna z najwyższych ugód zawartych kiedykolwiek w tego typu sprawach. "Jeśli zamierzasz iść na skróty i przedkładać zyski nad życie ludzi, będziesz musiał zapłacić wysoką cenę" - zaznaczył cytowany przez HuffPost prawnik.

Śmierć Holy Barlow-Austin

Jak wyjaśnia "HuffPost", 47-letnia Barlow-Austin trafiła do zakładu karnego Bi-State w kwietniu 2019 roku, po tym jak została skazana za naruszenie zasad zwolnienia warunkowego. Kobieta przyjmowała wówczas leki związane z zakażeniem wirusem HIV oraz leczeniem psychiatrycznym. Według relacji portalu w treści pozwu przekazano, że osadzonej odmawiano dostępu do leków. A przez to, że ich nie przyjmowała u Barlow-Austin rozwinąć się miała infekcja, która doprowadziła kobietę do ślepoty i uniemożliwiła jej chodzenie. Skazana długimi okresami miała też głodować, ponieważ nie była w stanie dostrzec zostawianego jej w celi jedzenia i picia - poinformowano w pozwie.