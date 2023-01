Odgryzł ucho mężczyźnie na peronie. Myślał, że jest on robotem, który chce go zabić

25-letni Koryn Daniel Kraemer został oskarżony o odgryzienie ucha starszemu mężczyźnie na stacji kolejowej - w środę przekazała policja z okolic Portland w stanie Oregon. Mężczyzna po zatrzymaniu zeznał, że zaatakował swoją ofiarę, bo myślał, że jest ona robotem, który chce go zabić. W czasie ataku napastnik miał znajdować się pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Do zdarzenia doszło w nocy z 3 na 4 stycznia na stacji kolejowej w miejscowości Gresham na przedmieściach Portland. Ok. godz. 2 przybyli na miejsce policjanci siłą odciągnęli 25-latka od krwawiącego starszego mężczyzny. Jak wynika z policyjnych dokumentów, młody mężczyzna zaatakował stojącego na peronie 78-latka i odgryzł mu część ucha. Rana była na tyle duża, że odsłoniła fragment czaszki. Zaatakowanego mężczyznę, którego personaliów nie podano, przewieziono do szpitala, jego stan określany był jako stabilny.