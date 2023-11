Ochrona wnuczki Joe Bidena otworzyła ogień. Strzały miały paść przed domem 29-latki

Agent Secret Service ochraniający wnuczkę prezydenta Joe Bidena, 29-letnią Naomi, otworzył ogień do trzech osób, które próbowały włamać się do rządowego samochodu. Według amerykańskich mediów pojazd miał być zaparkowany przed domem kobiety.

Do zdarzenia doszło około północy czasu lokalnego w nocy z 12 na 13 listopada w Georgetown, dzielnicy Waszyngtonu. Jak wyjaśniło w opublikowanym następnego dnia oświadczeniu Secret Service, funkcjonariusz przydzielony do ochrony 29-letniej córki prezydenta USA Naomi Biden oddał strzały w kierunku trzech osób, które próbowały włamać się do zaparkowanego pojazdu rządowego wybijając jedną z jego szyb.