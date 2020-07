Obywatel Singapuru przyznał się do pracy dla chińskiego wywiadu. Próbował pozyskiwać informacje od rządu USA

Departament Sprawiedliwości USA poinformował w piątek, że przebywający w Stanach Zjednoczonych obywatel Singapuru przyznał się, że pod pozorem działalności konsultingowej pracował nielegalnie dla chińskiego wywiadu. Portal CNN informuje także, że amerykańskie służby weszły w piątek po południu czasu miejscowego do chińskiego konsulatu w Houston po opuszczeniu go przez dyplomatów. We wtorek władze USA dały Chińczykom 72 godziny na opuszczenie tej placówki.