Świat

Sondaż: tylko 33 procent Amerykanów popiera atak na Wenezuelę

Protest przed sądem w Nowym Jorku
Jak wyglądał amerykański atak na Wenezuelę? Generał Dan Caine o szczegółach
Źródło: TVN24
W sondażu Reuters/Ipsos poproszono Amerykanów o ocenę amerykańskiego ataku na Wenezuelę, w wyniku którego obalony został dyktator Nicolas Maduro. Badanie wykazało przy tym, jakie jest poparcie dla Donalda Trumpa.

Tylko 33 procent Amerykanów popiera amerykański atak na Wenezuelę, w wyniku którego obalony został dyktator Nicolas Maduro - wykazały opublikowane w poniedziałek wyniki sondażu Reuters/Ipsos.

Aż 72 procent obywateli USA obawia się, że Stany Zjednoczone nadmiernie zaangażują się w tym kraju.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Elon Musk porównał Wenezuelę do Polski. "To jest cała różnica"

Protest przed sądem w Nowym Jorku
Protest przed sądem w Nowym Jorku
Źródło: OLGA FEDOROVA/PAP/EPA

W sondażu 65 procent republikanów zadeklarowało, że popierają operację wojskową zleconą przez prezydenta Donalda Trumpa. Wśród demokratów odsetek ten wyniósł zaledwie 11 procent, a wśród wyborców niezależnych - 23 procent.

Badanie wykazało, że poparcie dla Trumpa wynosi 42 procent i jest najwyższe od października.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przywódca Chin Xi Jinping
"Strategiczna porażka Chin". Media o skutkach uderzenia na Wenezuelę
shutterstock_1955758489
To oni mieli chronić Maduro. Kilkudziesięciu zginęło "po zaciekłym oporze"
Kolumbia. Żołnierze na granicy z Wenezuelą
Tysiące żołnierzy na granicy z Wenezuelą. Mają "potrójne zadanie"

Około 43 procent republikańskich respondentów zadeklarowało, że zgadzają się ze stwierdzeniem, że Stany Zjednoczone powinny prowadzić politykę dominowania na półkuli zachodniej. Nie zgodziło się z nim 19 procent ankietowanych. Pozostali badani nie byli pewni swego zdania lub nie odpowiedzieli na to pytanie.

Sondaż przeprowadzono w formie online w sobotę i niedzielę na próbie 1248 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosił około 3 punkty procentowe.

OGLĄDAJ: Trump bez planu na Wenezuelę? "USA będą sprawować jakąś formę kontroli namiestniczej"
pc

Trump bez planu na Wenezuelę? "USA będą sprawować jakąś formę kontroli namiestniczej"

pc
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLGA FEDOROVA/PAP/EPA

USAWenezuelaNicolas MaduroSondaże
