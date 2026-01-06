Jak wyglądał amerykański atak na Wenezuelę? Generał Dan Caine o szczegółach Źródło: TVN24

Tylko 33 procent Amerykanów popiera amerykański atak na Wenezuelę, w wyniku którego obalony został dyktator Nicolas Maduro - wykazały opublikowane w poniedziałek wyniki sondażu Reuters/Ipsos.

Aż 72 procent obywateli USA obawia się, że Stany Zjednoczone nadmiernie zaangażują się w tym kraju.

W sondażu 65 procent republikanów zadeklarowało, że popierają operację wojskową zleconą przez prezydenta Donalda Trumpa. Wśród demokratów odsetek ten wyniósł zaledwie 11 procent, a wśród wyborców niezależnych - 23 procent.

Badanie wykazało, że poparcie dla Trumpa wynosi 42 procent i jest najwyższe od października.

Około 43 procent republikańskich respondentów zadeklarowało, że zgadzają się ze stwierdzeniem, że Stany Zjednoczone powinny prowadzić politykę dominowania na półkuli zachodniej. Nie zgodziło się z nim 19 procent ankietowanych. Pozostali badani nie byli pewni swego zdania lub nie odpowiedzieli na to pytanie.

Sondaż przeprowadzono w formie online w sobotę i niedzielę na próbie 1248 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosił około 3 punkty procentowe.

