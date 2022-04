Rzeczniczka Białego Domu: Rosja traktuje zaopatrzenie w energię jako broń

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki odniosła się w środę na konferencji prasowej do wstrzymania przez Moskwę przesyłu gazu do Polski i Bułgarii. - Niestety jest to rodzaj działania, rodzaj traktowania zaopatrzenia w energię jako broń, co wcześniej już przewidywaliśmy - powiedziała.