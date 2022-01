Joe Biden: zwiększymy liczbę żołnierzy między innymi w Polsce i Rumunii, jeśli Rosja wejdzie na Ukrainę

Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, zwiększymy liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce, Rumunii i innych krajach - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden. Dodał, że USA mają "święte zobowiązanie", by bronić tych krajów, gdyż są one częścią NATO.

Wiele pytań do amerykańskiego przywódcy dotyczyło napięć na linii Ukraina-Rosja. Biden mówił między innymi, że jego zdaniem rosyjski przywódca "nadal nie chce pełnowymiarowej wojny", ale "będzie testować Zachód, USA i NATO". Przestrzegł także, że jeśli Ukraina zostanie zaatakowana, " to będzie katastrofa dla Rosji "

Biden: zwiększymy liczbę żołnierzy między innymi w Polsce i Rumunii, jeśli Rosja wejdzie na Ukrainę

- Nie zrobimy tego. W rzeczywistości zwiększymy naszą obecność w Polsce, Rumunii i innych krajach, jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję. Bo mamy święte zobowiązanie, by bronić tych krajów. One są częścią NATO - odpowiedział amerykański przywódca.

Dodał przy tym, iż "prawdopodobieństwo tego, że Ukraina wstąpi do NATO w najbliższej przyszłości, nie jest wysokie w oparciu o to, ile ten kraj ma jeszcze pracy do wykonania z punktu widzenia demokracji i szeregu innych instrumentów".

Pytanie o szerszy konflikt

- Jestem zaniepokojony, że to może wymknąć się spod kontroli. Mam nadzieję, że Władimir Putin rozumie, że pomijając wojnę nuklearną na pełną skalę, nie jest w dobrej pozycji, by zdominować świat - powiedział Biden, odpowiadając na pytanie, czy ewentualne wznowienie wojny na Ukrainie może przerodzić się w szerszy konflikt, obejmujący także państwa NATO sąsiadujące z Ukrainą.

Napięcia Rosja-Ukraina. Biden: to bardzo ważne, by wszyscy w NATO byli na tym samym stanowisku

Biden ocenił też, że "to bardzo ważne, by wszyscy w NATO byli na tym samym stanowisku". - Dlatego spędzam nad tym dużo czasu i tak, są różnice w NATO, dotyczące tego, co państwa są w stanie zrobić, w zależności od tego, co się stanie - przyznał.