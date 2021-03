"Traktowanie drobnej kradzieży jak ciężkiego przestępstwa jest drakońskie"

Według badań Uniwersytetu Nowojorskiego za kradzież mienia o wartości mniejszej niż 10 tysięcy dolarów w amerykańskich więźniach wyrok odsiaduje 45 tysięcy osób. Dziennik "New York Times" zwraca uwagę, że w Stanach Zjednoczonych ciężko jest odbudować się na płaszczyźnie społecznej po odbyciu wyroku.

W stanie Nowy Jork, podobnie jak w wielu innych, kradzież mienia o wartości powyżej 1000 dolarów uznawana jest za ciężkie przestępstwo. Tak więc - jak zauważa "NYT" - osoba, która ukradnie nowego iPhone'a może spędzić w więzieniu na koszt podatnika cztery lata. W sąsiednim New Jersey to jeszcze niższa kwota - 200 dolarów, a wielkość ta nie zmieniła się od 1978 roku. To najbardziej rygorystyczne przepisy w Stanach Zjednoczonych.