"New York Times": Rosjanie przeprowadzili w USA nieudaną operację zlikwidowania byłego szpiega

Rosyjskie służby przeprowadziły w 2020 roku nieudaną operację, której celem miało być zabójstwo byłego rosyjskiego agenta. Aleksandr Potiejew dekadę wcześniej ujawnił Amerykanom informacje na temat działalności rosyjskich szpiegów w Stanach Zjednoczonych - napisał "New York Times". Akcja miała zostać przeprowadzona na terytorium USA, a jej ujawnienie doprowadziło do dyplomatycznego wstrząsu między Waszyngtonem i Moskwą - dodał dziennik.

Próba zabójstwa została ujawniona w brytyjskim wydaniu książki "Spies: The Epic Intelligence War Between East and West" autorstwa Caldera Waltona, naukowca zajmującego się tematyką bezpieczeństwa narodowego oraz wywiadem na Uniwersytecie Harvarda. Opisaną przez autora historię zweryfikował i potwierdził "New York Times", który przedstawił konsekwencje tego wydarzenia, w tym środki odwetowe podejmowane przez Waszyngton i Moskwę.