Iran pokazał światu, że jego władze są zinfiltrowane przez zachodnie wywiady - napisał w poniedziałek publicysta "New York Timesa" Thomas Friedman, wskazując na dokładne przewidzenie irańskiego ataku przez USA. Friedman nawoływał do zwiększenia izolacji irańskiego reżimu zamiast odpowiedzi militarnej.

Jak ocenił publicysta "New York Timesa" Thomas Friedman, mimo twierdzeń irańskiego prezydenta Ebrahima Raisiego, że "dał lekcję syjonistycznemu wrogowi", w praktyce pokazał on jedynie swoją słabość.

Friedman: rozwiązaniem "globalna inicjatywa"

Jednocześnie autor przestrzega, by nie uznawać Iranu za papierowego tygrysa, zaznaczając, że ma on do dyspozycji wiele więcej potężniejszych rakiet. Uważa też, że choć atak nie może pozostać bez odpowiedzi, to błędem byłaby odpowiedź militarna.