USA wzywają nowego prezydenta Iranu do powrotu do rozmów nuklearnych

Waszyngton wzywa nowego prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego do powrotu do rozmów nuklearnych – oświadczył rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. 20 czerwca odbyła się ostatnia dotąd, szósta runda negocjacji w sprawie odnowienia układu, a termin siódmej nie został jeszcze wyznaczony. Decyzja w tej sprawie miała zapaść po powołaniu w sierpniu nowego rządu Iranu.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział w czwartek, w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego, że Waszyngton wzywa go do powrotu do rozmów nuklearnych. Zastrzegł, że czas na dyplomatyczne rozwiązanie tej kwestii jest ograniczony.