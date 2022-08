Wirus polio w ściekach Nowego Jorku. "Sygnał alarmowy"

Władze sanitarne Nowego Jorku ogłosiły, że znalazły wirusa powodującego polio w próbkach ścieków. Ostrzegły, że wirus prawdopodobnie rozprzestrzenia się w mieście. "Ryzyko dla nowojorczyków jest realne, ale obrona jest tak prosta: zaszczep się przeciwko polio" - zaapelował komisarz do spraw zdrowia w Nowym Jorku doktor Ashwin Vasan.

Z danych służb medycznych wynika, że w Nowym Jorku ogólny wskaźnik szczepień przeciwko polio wśród dzieci 5-letnich i młodszych wynosi 86 procent. Większość dorosłych w USA zaszczepiono przeciwko polio w dziecięcym wieku. Zaniepokojenie budzi jednak stan obecnych szczepień. Na niektórych obszarach miejskich co najmniej trzy dawki otrzymało mniej niż dwie trzecie dzieci 5-letnich i młodszych.

"Departament Zdrowia Nowego Jorku i Departament Zdrowia stanu Nowy Jork zidentyfikowały wirusa polio w ściekach w Nowym Jorku, co sugeruje lokalną transmisję wirusa" - przekazał miejski departament zdrowia w piątkowym oświadczeniu. "Polio może prowadzić do paraliżu, a nawet śmierci. Wzywamy nieszczepionych nowojorczyków do zaszczepienia się teraz" - zaapelowano.