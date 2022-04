Atak w metrze w Nowym Jorku. 13 osób rannych, co najmniej pięć postrzelonych

W Nowym Jorku na stacji metra na Brooklynie doszło do ataku. Co najmniej 13 osób zostało rannych, a co najmniej pięć z nich ma rany postrzałowe - poinformowała policja i straż pożarna. W metrze znaleziono również granaty dymne. Doniesienia lokalnych mediów o znalezionych ładunkach wybuchowych nie potwierdziły się.