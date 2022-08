Dostała zimne frytki, poskarżyła się synowi. 20-latek postrzelił kelnera, ten zmarł

23-letni pracownik restauracji fast-foodowej na nowojorskim Brooklynie został śmiertelnie postrzelony przez syna kilentki, która twierdziła, że zaserwowano jej zimne frytki. Ciężko ranny kelner trafił do szpitala, gdzie parę dni później zmarł - podają amerykańskie media, powołując się na policję. Napastnik został zatrzymany i oskarżony o zabójstwo. Usłyszał także zarzuty w sprawie nierozwiązanego morderstwa z 2020 roku.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 19 w restauracji McDonald's na Fulton Street na wschodnim Brooklynie. Jedna z klientek, obsługiwana przez 23-letniego Matthew Webba, poskarżyła się, że dostała zimne frytki. Poprosiła o rozmowę z kierownikiem. Pracownicy restauracji mieli zareagować na jej prośbę śmiechem. Przez cały czas kobieta utrzymywała kontakt za pośrednictwem telefonu ze swoim 20-letnim synem.

Niedługo później on właśnie, Michael Morgan, pojawił się w restauracji z bronią i wdał się w bójkę z kelnerem, który obsługiwał jego matkę. Uderzył kelnera w twarz, a kiedy ten podniósł się, oddał strzał, trafiając go w szyję - taką wersję wydarzeń przedstawiła w sądzie prokuratura.

Ranny w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Dwie osoby aresztowane

Tego samego dnia wieczorem Morgan został zatrzymany w swoim domu, a następnie przesłuchany przez policję. 20-latek przyznał się do napaści na pracownika restauracji McDonald's. Początkowo został oskarżony o usiłowanie zabójstwa, chociaż prokuratorzy domagali się zaostrzenia zarzutów.

- Wysoki Sądzie, ludzie spodziewają się w tej sprawie oskarżenia o zabójstwo, biorąc pod uwagę, że ofiara jest obecnie podłączona do aparatury podtrzymującej życie. Została przetransportowana do Brookdale Hospital, gdzie stwierdzono śmierć mózgu - powiedział w czwartek prokurator okręgowy Luis Paternina, zwracając się do sędzi Ingi O'Neale na sali sądowej.