Pięciu chłopców utknęło w kanalizacji. "Krzyczcie tak głośno, jak tylko potraficie"

Do zdarzenia doszło 21 marca. Dyspozytor Moises Arias ok. godziny 18:00 czasu miejscowego odebrał telefon od dziecka, które stwierdziło, że razem z kolegami utknęło w kanale ściekowym na Staten Island w Nowym Jorku. Jak przekazała później straż pożarna, jeden z chłopców próbował podać dokładną lokalizację, ale "nie był do końca pewien, gdzie się znajduje".