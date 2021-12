Imigranci bez obywatelstwa będą mogli głosować w wyborach władz Nowego Jorku

- Imigranci płacą podatki, korzystają z usług miasta, ich dzieci chodzą do naszych szkół publicznych. Są częścią naszej społeczności i zasługują na prawo głosu w lokalnych władzach – powiedział przewodniczący Rady Miasta Corey Johnson.

Zgodnie z ustawą osoby bez obywatelstwa będą mogły brać udział m.in. wyborach burmistrza, radnych i członków innych urzędów miejskich. Nie dotyczy ona głosowania do władz stanowych i federalnych. Ustawa nie dotyczy też nieudokumentowanych imigrantów.

Po 30 dniach zamieszkania nabywa sią prawo do głosowania

Ustawę uchwalono stosunkiem głosów 33:14. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Przeciwni byli głównie republikanie oraz umiarkowani demokraci. Nie zgadzali się zwłaszcza z zapisem, że już po 30 dniach zamieszkania nabywa sią prawo do głosowania. - Ta ustawa pozwoli za rok komuś z wizą pracowniczą przyjechać do miasta, a 30 dni później będzie mógł głosować. (…) Będzie przejazdem, nie jest stałym rezydentem, nie przyczynia się do społeczeństwa i tkanki Nowego Jorku - ocenił radny Mark Gjonaj z Bronxu.