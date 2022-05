11-letnia dziewczynka zginęła od zabłąkanej kuli

Policja poszukuje napastników i osoby, która miała być ich celem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na Fox Street w dzielnicy Bronx w Nowym Jorku. Na nagraniu z monitoringu widać dwóch mężczyzn na skuterze, którzy wyjeżdżają naprzeciw biegnącej osobie i celują do niej z broni.

- Jest to dla nas bardzo, bardzo trudne do zaakceptowania - powiedział zastępca komendanta Timothy McCormack na konferencji prasowej. - To już drugie dziecko, które zostało zastrzelone w tym roku w mieście. Najpierw 11-miesięczne, a teraz 11-letnie. To niepokojące, że coś takiego dzieje się w naszym społeczeństwie - dodał.